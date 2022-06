S'exprimant lors d'une session audio sur Twitter, Keighley a déclaré qu'il était très enthousiasmé par le contenu du SGF qui selon ses dires comprendra des "jeux massifs" aux côtés de titres indépendants et de nouvelles teams qui présenteront leur projets pour la première fois.Keighley a affirmé que cela inclurait des jeux exclusifs pour Xbox et Nintendo Switch, mais a déclaré que Microsoft garderait probablement ses plus grosses cartouches pour son propre show.Il a également demandé aux spectateurs d maîtriser leurs attentes en termes de "mégatons" auxquels ils pourraient s'attendre et a qualifié certaines des rumeurs qu'il avait vues en ligne de "folles". Ce n'est pas les Game Awards précise-t-il.Il balance aussi quelques miette comme la revelation du premier niveau du prochain COD, une video de gameplay de Calisto Protocole, des nouvelles de Gotham Knight et de Cuphead: The Delicious Last Course. Ah et Dwayne ‘The Rock’ Johnson fera une apparition.