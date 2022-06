EDIT : Zerator n'a pas refusé de jouer avec M. Macron comme le dit RTL info, il a refusé de faire un Live Twitch avec Emmanuel Macron, ce qui est... très différent.



---Petite actu que je viens de lire, et sur lequel je vais me renseigner : Zerator aurait refusé de jouer à une partie de Trackmania avec Emmanuel Macron ?La cause ?Le président ne saurait pas jouer...Alors que je passe la plus grande partie de mon temps à démocratiser le jeu vidéo, le rendre accessible au plus grand monde et découdre les clichés les plus profonds du jeu vidéo (pas sur Gamekyo, mais je ne pense pas que ça vous interesse hein), lire ce genre de propos, je trouve ça... Abject.Quelqu'un qui ne sait pas jouer, l'attitude devrait être de justement jouer avec lui pour lui apprendre et lui donner l'envie de jouer et de découvrir ce monde. Emmanuel Macron (que je ne porte pas dans mon coeur) s'interesse à notre média // aux jeux vidéos (il a 44 ans pour rappel, j'en ai 37 par exemple).L'attitude élitiste du "Moi j'ai joué un mois, lui il a joué que quelques parties donc je ne joues pas contre lui" est... Nauséabonde, j'suis désolé de dire cela comme ça.Ou alors, tu indiques clairement que "je ne veux pas jouer avec M. Macron car je suis en désaccord avec sa politique" ou "Je ne veux pas associer mon image avec lui"...M'enfin, j'vais relire cette affaire, du côté gaming, là j'suis sur des news people.