Je suis retombé sur une vieille vidéo de moi même :Game as a Service. Fortnite (dont la nouvelle mise à jour fait un carton). DLC. Connexion obligatoire. Jeux dématérialisés. Le jeu vidéo se modernise, mais cela ne plait pas à tout le monde.Avez-vous confiance en l'avenir du jeu vidéo ? Où au contraire, préfériez-vous l'époque de la PS2, l'âge d'or des jeux vidéo malgré des jeux impossible à patcher via Internet ? Pensez-vous que l'industrie se dirige vers quelque chose qui ne vous parle plus du tout, ou, au contraire, trouvez-vous qu'il n'a jamais été aussi bon d'être un joueur ?Les "business model" vous correspondent-ils toujours ? Que pensez-vous des DLC d'un Street Fighter V remplaçant, auparavant, le fait de devoir racheter 4 fois Street Fighter IV ? De services comme le Game Pass vous permettant de jouer à un jeu comme TUNIC sans forcément prévoir le budget pour l'acheter, sans même avoir à vous déplacer au magasin pour récupérer son Blu Ray et.... aller le revendre quelques jours après.Bref, en un mot comme en 100 : Vous sentez-vous bien dans votre vie de Gamer 2.0 en 2022 ?