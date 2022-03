Vous rechercher un petit RPG tout cute, avec quasiment aucune difficulté ? Ne bougez plus : j'ai le jeu qu'il vous faut !Prévu pour le 11 mars 2022, sur Nintendo Switch et PS4 (compatible PS5), The Cruel King and the Great Hero se veut être un véritable compte pour enfant interactif, vous proposant des combats au tour à tour.Parfait pour se détendre entre 2 parties d'Elden Ring, le jeu nécessite néanmoins que vous maitrisiez l'anglais.