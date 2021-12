Petit trailer de Gameplay pour la collab d'Another Eden avec Chrono Cross.Ce qui est intéressant dans cette video c'est surtout le choix d'avoir pris pour le doublage anglais une voix qui singe (un peu trop) l'accent français pour doubler le personnage de Harle et australienne pour la voix de Kid.Retrouverons nous aussi un doublage dans le remaster/remake ?

posted the 12/04/2021 at 10:50 PM by guiguif