Salut tout le monde, Je pense que l'on s'est tous pris des claques d'émotions devant certains jeux vidéo. Mais en êtes-vous déjà arrivé jusqu'aux larmes? Si oui, pourriez-vous nous dire quels jeux y sont arrivés e en précisant la(les) scène(s)? Et s'il vous plaît, sans rien dévoiler bien sûr ;-). En ce qui me concerne, je me suis déjà pris des énormes baffes devant pas mal de jeux mais je n'en suis jamais arrivé jusqu'aux larmes.

posted the 09/20/2021 at 11:04 AM by couillonchatbis