Certaines entreprises semblent s'éloigner des grands jeux à joueur unique axés sur l'histoire. Par exemple, Ubisoft a récemment annoncé qu'elle allait développer davantage de jeux gratuits à longue durée de vie. Pensez-vous que les jeux solo axés sur l'histoire sont toujours l'avenir de Naughty Dog ?



Evan Wells : Absolument. Oui, et c'est un peu dans notre ADN de raconter ces histoires. Je pense que cela va continuer. Les expériences en mode solo nous sont très chères. C'est ce qui a attiré beaucoup de gens chez Naughty Dog, et c'est ce qui les inspire, donc je pense que nous allons continuer aussi longtemps que nous le pourrons.



Neil Druckmann : Et encore une fois, pour en revenir à ce qu'est Sony, il n'y a jamais eu de mandat du genre : " Oh, c'est ici que nous voyons le vent tourner. Pouvez-vous commencer à faire ce genre de jeux à la place ?" Nous savons tout comme eux que lorsque vous travaillez sur quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous passionne, vous allez faire du bon travail.

Vous avez pratiquement mis un point final à la série Uncharted, mais vous avez toujours le projet multijoueur The Last of Us en chantier. Voulez-vous continuer à travailler sur l'IP que vous avez établie ou avez-vous envie de créer de nouvelles IP à ce stade ?



Evan Wells : Je pense que la réponse facile est : les deux. Je pense qu'il y a de l'excitation à développer une nouvelle IP, mais il y a toujours une tonne d'amour pour Uncharted et The Last of Us, et je pense que vous verrez les deux types de projets de notre part à l'avenir.

