Et oui la machine Cowboy Bebop by Netflix est lancé.Outre la serie live on apprend l'existence de plusieurs projets dont un roman prequel "Cowboy Bebop: A Syndicate Story: Red Planet Requiem" ecrit par Sean Cummings (je n'aimerais pas avoir son nom de famille) qui est aussi credité au scenario de la serie, mais aussi 4 comic book qui racontera des histoires originales imaginé par Dan Watters et dessiné par Lamar Mathurin.