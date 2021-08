Hello ! Après avoir passé la nuit à créer une vidéo de 10h de déhanchés festifs , je me suis demandé comment je pourrais me faire encore plus détester de la communauté Gamekyo.Avec du Gameplay sur Fortnite ?Non ! J'ai trouvé mieux : en déclarant ma flamme à Microsoft !Cela fait quasiment 8 mois que les consoles current-gen (bon, j'vais vous faire chier, j'ai envie de dire next-gen) sont sorties et que je les observe avec beaucoup d'attention.J'ai d'abord été très enthousiaste pour la PS5. Il faut dire que le spectacle a été au rendez-vous, que ce soit de façon tactile ou par ses graphismes et ses AAA, sorti relativement à l'heure ! Mais la fête a été gâché par une disponibilité aléatoire de la console et des jeux avec des prix... exhorbitant. Mais la rupture de génération était bien là !Du côté de Microsoft... Je dois avouer que la rupture de génération, devenu glissante, était... ennuyante. A mourir. Rien à se mettre sous la dent, et c'est pas The Medium, le walking simulator dans un train fantôme, qui allait remettre le cheval sur les rails. Rejouer à ses jeux Xbox One ? Mais pour quoi faire, vu le nombre de jeux Next-Gen qui sont de sorti ! Microsoft va droit dans le mur, et est en train de détruire le monde du jeu vidéo, pensais-je...Puis, au fil des mois, l'effet "WAHOO" de la PS5 s'est évanoui - je n'y ai pas retouché depuis Ratchet & Clank d'ailleurs. Et... J'ai eu cette mauvaise sensation en bouche. Pourquoi les joueurs PS5 ont ce côté hautain, élitiste du jeu vidéo ? Pourquoi les jeux vidéo devraient être réservés à ceux qui peuvent soit s'acheter une PS5 hors de prix (scalper), soit littéralement se battre pour avoir une console ? Pourquoi, lorsque l'on arrive pas à avoir une console, on a droit à des "bah moi j'en ai sécurisé 3, tu sais pas faire" ? Pourquoi la remise en question d'un jeu vidéo à 80 € est une somme importante est tabou ?Durant cet été, j'ai vu plein de jeunes faire des jobs d'été et économiser de l'argent. Pour acheter... Une Nintendo Switch. Et voir leur unboxing (Tik Tok / Instagram), les voir tout heureux d'y glisser leur cartouche de Pokémon Let's Go Pikachu, faire des story dessus... Ca m'a rappelé ce qu'est le Jeu Vidéo. Un média qui fait rêver, et qu'on devrait tous partager. Car oui, tout le monde ne peut pas claquer 500 boules sur une PS5 oklm et assumer les jeux derrière, certains bossent plusieurs mois pour pouvoir s'offrir une simple Nintendo Switch, et ça, ici, beaucoup semblent l'oublier...Bref, revoir tout cela (ça a du bon le confinement pour se reconnecter à la réalité) m'a rappelé pourquoi j'aime les jeux vidéo. Pas pour l'Elitisme à la Apple pour s'afficher avec une écran 8K 120Hz HDR avec la dernière PS5 à la mode, non, mais pour partager une passion commune.Et...Du coup, la philosophie de Microsoft est pour moi une évidence, et j'espère qu'ils vont percer dans le monde du jeu vidéo comme jamais.Microsoft prône l'accessibilité aux jeux vidéo et à la conservation des médias. Microsoft prône l'accès aux jeux des plus petites bourses les plus pauvres (xCloud, Xbox Series S, All Access, Game Pass), à ceux qui sont les plus riches (Manettes Elite, Xbox Series S, PC Windows). Fini les "génération de console". Le centre de Xbox, ce sont les jeux. Que ce soit un jeu indépendant en pixel art (mon petit plaisir coupable : jouer à Céleste sur ma Xbox Series X via le Game Pass), lancer une partie de Fortnite avec les potes ou le dernier AAA(A?) qu'est Flight Simulator, le panel de jeu est énorme et surtout... permet au grand public d'essayer tout type de jeux, même ceux auquel ils n'auraient jamais pensé un jour jouer.Quelle surprise de découvrir, comme ça, une mise à jour pour un jeu comme Hellblade, sans frais supplémentaire. Comme ça, alors que personne ne l'a demandé. Microsoft aurait pu simplement faire une petite mise à jour FPS Boost, mais non. Le jeu a été revisité par QLIC et optimisé aux petits oignons, en particulier sur Xbox Series S où la différence entre la version avant et sans patch est littéralement le jour et la nuit (la versions Xbox Series du jeu bénéficiait déjà des patchs One X). De l'autre côté, même si l'on comprends que l'ajout de l'île d'Iki justifie bien une version Director's Cut, difficile encore en fois d'accepter ce côté "Elitiste" monétisant tout ce qui peut être monétisable (et après, on va se foutre de ma gueule sur les danses Fortnite que j'achète, mais hey ! J'assume !). Vous savez très bien à quel jeu je fais allusion là !Et rien que pour ça. Pour cette notion d'accessibilité au monde du jeu vidéo, plus que jamais, Microsoft s'est offert une place de choix. Une Xbox Series S est facile à obtenir, pas chère et permet d'accéder aisément à une pléthore de jeux. Microsoft fait même des vidéos tuto pour expliquer comment obtenir plus de jeux sur sa Series ^^ ! Et si ça ne vous plait pas... Pas de panique, vous l'avez votre Series X surpuissante qui surclasse la PS5 et vous fera passer pour un mec super fashion devant vos potes qui ont des PS5! Même si vous pourrez toujours vous prendre dans la gueule des "maiiiis la Xbox Series S elle tire votre X vers le bas lol dead console".D'un côté, j'ai parfois l'impression que les joueurs s'enferment dans une caricature d'eux même de course à la performances (et à la rentabilité à peine cachée) "This is for the players", quand de l'autre, je perçois enfin une ouverture d'esprit, un dépassement du "12 Tflops mdrrr 9.1 Tflops variables" et voguant vers quelque chose de beaucoup plus subtile, la console devenant une simple plateforme pour accéder au catalogue de jeu... De Microsoft.Catalogue que Microsoft chouchoute en inscrivant la Xbox en plein dans l'ère de préservation des jeux vidéo (ex : jeux Xbox, ou récemment l'optimisation de HellBlade), mais dans un format moderne avec en son cœur la dématérialisation du tout, pour pouvoir dans nos petites boites accéder virtuellement à n'importe quel jeu du catalogue Xbox...Et juste pour ça, je n'ai qu'une chose à dire :Merci Microsoft.Voilà, c'était tout, toutes mes salutations à ceux qui ont lu jusqu'au bout et bisous sur la fesses gauche à ceux qui chercheront à prouver combien j'écris de la merde