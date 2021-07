Les Français de chez Dream Powered Game ont présenté il y a 3 jours un nouveau trailer (oops, je voulais dire une nouvelle bande-annonce, même si trailer c'est plus classe) de leur FPS arcade : WarCry Challenge !Prévu sur PC pour la fin de l'année, ce "FPS spéciale SpeedRun" sera disponible sur Steam (comme ça, personne n'aura l'excuse de l'exclu Epic Games Store pour passer à côté du titre). Il arrivera à point nommé pour ceux qui auront survécu à DOOM ETERNAL

Like

Who likes this ?

posted the 07/08/2021 at 06:41 PM by suzukube