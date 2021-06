Dans une récente interview accordée à la chaîne YouTube "Cutscenes" Daisuke Ishiwatari, le PDG de Arc System Works, a exprimé son intérêt pour la création d'autres styles de jeux, notamment... les FPS et les Shmups. Dans cette video il parle du développement de la franchise Guilty Gear et approfondi les choses qu'il aimerait faire en dehors de cette serie.Ishiwatari a brièvement évoqué des titres comme Gradius et a déclaré qu'il aimerait créer quelque chose de similaire avec les ressources actuelles dont dispose le studio. Il a également exprimé son intérêt pour le développement potentiel d'un FPS, et a précisé qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il aimerait créer.