Aujourd'hui est enfin censé sortir leur appli pour annoncer le jeu.Alors est-ce que se sera vraiment Silent Hill by Kojimasse ? Un jeu indé d'horreur random comme yen a 150 ? Ou alors ils vont encore nous bananer ?Rappel de quelques elements parmi d'autres qui pourraient faire croire que c'est Silent Hill:- Une application PS5 dedié pour annoncé un jeu indé ? Mouais- Blue Box qui ont eux memes dit que la premiere lettre du vrai titre serait "S" et la derniere "L", avant d'effacer leur tweet- Kojima qui poste sur Twitter 2 livres avec Silent et Hill dedans- La chaine Youtube de la boite, qui n'a jamais rien posté alors qu'elle existe depuis des années, a comme bannière des collines (Hills)- Le Logo Blue Box est l'inverse du logo Sony- Le nom du PDG de Blue Box Hasan Kahraman veut dire Hideo en turc- Ils ont sorti une appli de fitness nommé "Personal Training PT"- Le profil PSN de Hasan a joué a un jeu jamais sortie nommé Demon Blood- La video de dementi d'Hasan Kahraman a été posté a 3h00 du matin, a 3h00 on dort aux Pays Bas, pas au Japon.- Konami a posté une image en story sur Instagram avec une foret a l'arriere comme dans le trailer d'Abandonned- A part Blue Box personne ne dement rien (Konami, Sony, Kojima)