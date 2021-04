On relate une nouvelle fois les faits: Castlevania Resurrection etait prévu sur Dreamcast avant d'etre annulé. Un homme a retrouvé dans ses cartons la seule demo beta existante du jeu, celle présentée en close door lors de l'E3 1999. Voulant d'abord se faire un paquet de thunes sur Ebay, la vente fut annulée (il me semble par le compositeur qui avait des droits dessus, enfin bref)... et voila la démo est dispo en téléchargement pour tous.- La demo comporte 5 zones dont une qui n'est accessible que via emulateur.- Il n'y a qu'une musique qui tourne en boucle- Le lock de la camera etait prevu mais n'a pas été implanté dans cette demo, enfin sauf si vous branchez une seconde manette- Le jeu n'etait qu'a 25% de son developpement avant qu'il soit annulé, on ne sait pas si cette demo etait loin dans le dev ou nonPour en savoir plus sur le projet: https://www.sega-dreamcast-info-games-preservation.com/castlevania-resurrection-release Pour dl la demo: https://mega.nz/file/NGIlzKIY#SvctMbr_g_ofeCwdZeV-G5BqLrIVa3328pq2XTCK6b8