Petite anecdote vu ce matin....Le saviez vous? Si vous aller sur JVC en navigation privée, les cookies sont bloqués, et ça JVC/Webedia n'aime pas.Le pauvre petit consortium sort donc les violons(sic!), pour éviter les cookies...Ce matin, j'ai vu un article expliquant que la disparition de la gratuité des sites internet a été amorcé par Google et FB qui ont voulu sur-monétisé chaque action des navigateurs.Il faut savoir que 75% des bénéfices publicitaires au niveau mondial sont captés par ces deux seules sociétés.Bref, L'hyper-monétisation des sites entamée par google et FB à l'aube de années 2000aura définitivement eu raison d'internet.

posted the 04/20/2021 at 11:39 AM by obi69