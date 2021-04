mon

à la fois

aucune surprise

tempo

Du coup prévisions

Bend Studio : nouvelle IP

Guerilla Games : Horizon 2 sur la fin, avec certainement autres choses, quoi?

Insomniac Games (des fous ceux là, ils ont sorti au total 15 jeux tout genre confondu de 2014 à 2020, dont 5 sur console) : Ratchet 2 fin de dev, et Marvel’s Spider-Man 2 (?), de la VR?

Japan Studio : Astrobot 2 (?)

London Studio : nouveau jeu VR (?)

Media Molecule : Des petits jeux fait avec Dreams (?)

Naughty Dogs : Remake TLOU (?), remaster TLOU2 (?), multi TLOU2 (?), nouvelle IP (?)

Pixelopus : nouveau bon petit jeu (?)

Polyphony Digital : Gran Turismo 7

San Diego : MLB annuel dorénavant multi

San Mateo : studio « renfort »

Santa Monica : GOW 2, et probablement une autre grosse IP (?), mais je les vois plus collaborer sur du The Order, Everybody’s Gone to the Rapture, malheureusement.

Sucker Punch : Ghost of Tsushima 2 (?), et je pense pas autre chose simultané par contre pour eux.

Bon, qu’est-ce qui se cache derrière ce titre racoleur? Je vais simplement vous partageravis (changeant) quant à la branche Playstation, et plus précisément mes craintes sur l’avenir de leur offre software. Alors voilà, bien qu’ils aient fini en apothéose la précédente gen, loin devant leur principale concurrent, et commencé d’une bien meilleure façon que la PS4 mais aussi que les Xbox Series cette nouvelle gen, voilà qu’un voile épais vient flouter ma confiance en l’avenir des SIE Worldwild Studios.Qu’est-ce qui m’a fait adoré la gen PS4? On a quasiment les même tiers que sur One, les différences venant donc évidemment des exclusivités, aussi bien first, second, que tiers, et sur ce point j’ai été servis.On nous a sorti du gros blockbuster, qui dans leur genre, les titres narratifs solos, s’assoit aisément tout en haut du panier, tout en ayant à côté des titres moins attendus sans pour autant être moins intéressant comme Bloodborne, Gravity Rush, Until Dawn, The Last Guardian, la gamme Playlink qui m’a bien amusé, Detroit, Concrete Genie…Alors on le voit venir, côté blockbuster on risque d’être sans aucune surprise de nouveau très bien servi, les jeux ayant tapé des ventes à en faire baver la concurrence, auront certainement des suites, comme déjà annoncé (Horizon 2, GOW 2), et ça c’est super, mais moi ce qui me faisait enthousiasmer sur cette nouvelle génération c’était d'avoir une PS4 bis,des suites, mais aussi encore de nouvelles IPs,des petites perles comme cité plus haut. Quid d’un nouveau Bloodborne like? Until Dawn like? Gravity Rush like etc? En gros quid des plus petites expériences mais on ne peut plus rafraichissantes? Quid surtout des prises de risques? Japan Studio a subi une violente « restructuration » pour probablement ne produire que du Astrobot, Bend Studio qui communique aussi sur le fait que Sony se concentre de plus en plus sur ses AAA (les plus vendeurs)… L’avenir semble moins beau que hier. Me dire que j’aurai « juste » du GOW2, TLOU3, Horizon 2 & cie qui certes claqueront, me fait tout de même une petite boule. Si c’est vraiment vers ça qu’on tend je trouve ça un peu triste,(ou plutôt, de rares surprises pour être plus juste), et j’espère pas. Avoir à côté de la grosse excluecomme FFXVI ou Project Athia, je trouve pas ça suffisant et le bon chemin à suivre.Beaucoup des second party sont dorénavant passés multi, si ils ne sont pas déjà en train de faire de l’exclu pour la concurrence (Kojima Productions?), et beaucoup d’exclues tiers ont dorénavant sauté, à l’image des Yakuza par exemple. Il ne resterait donc à Sony « que » leurs blockbusters maison, et des exclues tempo?Je ne parle pas de jeux VR puisqu’on a aucune info vers où se dirige Playstation là dessus, mise à part Astrobot 2 vraisemblablement en chantier. Il y mettent plus de moyens? Moins? Aura t-on droit à plus que Blood & Truth? Les tiers mettront-ils encore plus la main à la pâte? Wait & See.Pour ce qui est des seconds party je sais plus qui ferait encore de la « vraie » exclue Playstation, hors Housemarque, Bluepoint. Supermassive Games peut être?Au final tout les petits à côtés intéressant à mes yeux vont à mon avis largement se réduire vu la supposée nouvelle politique de Sony, au profit de ses AAA, on va se concentrer quasiment que là dessus…(?) Je pense que les acquisitions de Xbox ont mit un coup de stress sévère à Playstation et qui les font se restructurer apparemment d’une façon qui me déplait.J’allais oublier les China Hero Project, indés chinois soutenus par Playstation, si tout se passe pas si mal on devrait continuer de les avoir, mais sait-on jamais. Il y a aussi des petites pépites à faire valoir là bas et j’espère qu’ils n’y mettront pas un terme (Lost Soul Aside toujours pas sorti...).Bref wait & see, mais aujourd'hui je suis sceptique. Merci de m’avoir lu. Et vous, vous en pensez quoi de l’avenir de Playstation au niveau software? Ça vous irait qu'ils prennent bien moins de risques pour au final faire ce qu'on critiquait d'MS il y a quelques temps, à savoir un "Halo, Forza, Gears"-like?