Spécial = Top 10 XBox





Mardi Minuit

Tout les jeux sont concernés et pas seulement les exclusivités

10 jeux XBox (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 10 jeux différents(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un jeu choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les jeux XBox choisis.Le résultat sera donné normalement Mercredi après midi (ou soir).Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10 XBox Gamekyo.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos jeux XBox choisis) :Dead or Alive 3Dead or Alive 2 ultimatePanzer Dragoon Orta (2 Points)OutRun 2Gun ValkyrieDead or Alive Xtreme Beach VolleyAzurik Rise of PeralthaBuffy the Vampire SlayerNinja GaidenIndiana jones et le tombeau de l'EmpereurJade empire,Otogi (2 Points)Steel batallionFableHalo 2 (2 Points)Star Wars : Knights of the Old Republic -Kotor- (2 Points)Freedom fighterBeyond good and evilBattlefront 2Halo : Combat EvolvedKung Fu ChaosBrute ForceBurnout 3 TakedownSoul Calibur 2The Elder Scrolls 3 : MorrowindDeathrow