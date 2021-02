Voila je n'arrive pas a allumer la console ou a jouer sur PC, je préfère me poser et regarder des conneries sur le Youtube que de jouer.Hier soir je voulais jouer a Yakuza 0 mais la flemme, j'ai préféré rematter pour la énième fois Brooklyne 99J'ai perdu mon âme de gamer...Mais le soir venu, tout le monde dors j'ai enfin du temps pour moi et ben la flemme. J'allume mon pc pas pour jouer mais pour matter une série a la con ou un film.Ah ce weekend j'ai tester Control sur PS4 je me suis endormi tellement je me suis fait chier dessus la fatigue n'aide pas aussiDes idée? Peut-être arrêter de jouer complètement et de passer a autre chose? Ou vendre mes enfants et ma femme pour enfin avoir du temps pour moi?