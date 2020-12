Aaron Greenberg a préféré prendre les devants et prévenir les joueurs oui, Microsoft aura des choses a montré lors du show mais il prévient qu'il vaudrait mieux grandement réduire ses expectations autour de ses annonces surtout par rapport aux rumeurs du moments et il ne faut pas s'attendre a quelque chose d'aussi fort que l'année dernière en terme d'annonces.

Like

Who likes this ?

posted the 12/09/2020 at 06:56 PM by kaiserstark