C'est Puyo de Gamekult qui balance l'info dans la derniere emission, selon lui 1 jeu PS4 sur 6 ne se lance pas sur les 300 jeux qu'il possède sur la machine du taf.Il cite notamment les jeux Bethesda comme Prey ou Doom 2016, mais aussi plus récent GranBlue Fantasy. Il insiste néanmoins que la console envoyée aux journalistes/influenceurs n'a pas le firmware définitif et que cela est sans doute du a cela.A 2h47min30sec

Who likes this ?

posted the 11/07/2020 at 02:15 PM by guiguif