[Switch] Nouvelle gamme Nintendo Labo : explications, prix et date de sortie

L'annonce est donc tombée et on peut dire que l'on s'attendait à tout sauf à ça : la Switch accueillera le 27 avril, un projet effectivement surprenant puisque consistant à nous vendre du carton et des jeux dédiés pour construire des accessoires nous-mêmes.Bon concrètement, il faut passer par le site officiel US pour comprendre que ce sera une gamme à part entière (requérant néanmoins une Switch) où l'on pourra acheter des box, chacune incluant plusieurs ''accessoires'' et les jeux qui vont avec.Par exemple, la boxcumule six jeux avec les cartons qui vont avec (voir visuel ci-dessous) tandis que le jeu de mécha est vendu à part dans sa propre box. Les prix ? Variety est annoncé pour 69$ et le jeu de robot pour 79$.(On imagine que d'autres box suivront)