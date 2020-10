Rien ne peut détruire notre humanité.



Ce récit post-apocalyptique suit Augustine (George Clooney), un scientifique solitaire basé dans l'Arctique, qui s'efforce d'empêcher Sully (Felicity Jones) et son équipage d'astronautes de revenir sur une Terre en proie à une mystérieuse catastrophe. Cette adaptation du roman plébiscité de Lily Brooks-Dalton "Good Morning, Midnight" est réalisée par George Clooney et co-interprétée par David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir et Tiffany Boone.

Disponible le 23 décembre sur Netflix.

Le nouveau film de George Clooney, Good Morning, Midnight, sera disponible sur Netflix le 23 Décembre 2020.Avec la sublime Felicity Jones et le sous estimé Kyle Chandler.