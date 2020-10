Les nouveautés pour le mois de Novembre sur Prime Video sont maintenant révélées et il y a du lourd pour les fans de SF des années 80-90. Avec les sagas Alien et Predator dans leurs intégralité, même les films crossover merdique.-Animal Kingdom Saison 4-Deadpool-Boss Level-Heirs of the Night Saison 2-Duncanville Saison 1-Ferro, Saison 1-La saga Independence Day-Connectés-L’Armée des douze singes-Memento-Alien vs. Predator-La saga Predator-La saga Alien-Motherland : Fort Salem Saison 1-The Pack Saison 1-Dinner with Friends-Uncle Frank-Vikings Saison 5 Partie 2