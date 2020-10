Capteur optique perfectionné avec résolution pouvant atteindre 10 000 ppp

4 plaques latérales interchangeables par aimants pour personnaliser les boutons latéraux et leur forme

2 plaques latérales gauches avec 3 ou 9 boutons, programmables pour tous les jeux

2 plaques latérales droites de formes différentes

Éclairage RGB totalement réglable avec effets multiples

Jusqu'à 14 boutons programmables séparément

Boutons de sélection de résolution avec témoin LED

Logiciel avancé pour programmer les boutons, les macros et les effets lumineux

Câble tressé (1,8 m)

Petit avis sur la souris Morfix de chez Trust Gaming.La souris qui se la joue Transformers ...Le packaging est une fois de plus réussi, avec des teintes sombres, mais une boîte une peu trop fine pour mettre la souris.A l'arrière de la boite, nous retrouvons les caractéristiques de la souris :La souris est plutôt bien emballée, avec toujours la petite notice et l'autocollant (j'ai pas fait la photo, comme un con lol )La souris est câblé, pas de caoutchouc mais un câble tressé de 1m80. Pour plus de résistance et une plus grande durée de vie.Le côté gauche de la souris présente une plaque latéral de 9 touches interchangeables avec une de 9 selon les préférences. Vous pouvez mettre n'importe quel raccourci sur ces touches et ça donne un confort non négligeable.Le côté droit, nous pouvons mettre une plaque latéral qui sert de confort pour la main. Et je vais me répéter mais ça change tout.J'aime bien le côté Transformers de la souris avec différents pavés pour un confort optimal.La souris possède un capteur optique avancé, d'une résolution allant jusqu'à 10 000 dpi, pour un contrôle total lors des parties de jeu.Vous ne le voyez pas sur la photo, mais la souris s'allume de différentes couleurs et ça me fait toujours un petit effet !Perso, j'aime bien cette souris et la marque Trust Gaming propose de bonnes choses pour un prix plus que correct.Cette souris est au prix de 49.99€