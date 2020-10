Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 200 pages

Contenu vo : Dark Knights : Death Metal #1-3 +

Dark Knights : Death Metal Guidebook #1 +

Dark Knights : Legends of the Dark Knights #1

Prix : 17.5 €



Après sa défaite douloureuse contre la Légion Fatale de Perpetua et Lex Luthor, la Ligue de Justice a disparu de la surface de la Terre. De son côté, le Batman Qui Rit, toujours en liberté, a infecté plusieurs super-héros ainsi que le Commissaire Gordon qu'il garde comme sbire personnel. La confrontation entre Luthor et le Batman Qui Rit va conduire le monde dans un nouvel abîme de folie où des versions déformées des plus grands héros ne vont pas tarder à se soulever.

En attendant la sortie du comics voici les premières planches, pour Batman Death Metal. Putain, cet arc Batman qui Rit c'est juste dingue!!J'adore trop!Il y a aussi Joker War qui est vraiment très sympa à lire. D'ailleurs, le Tome 2 sera disponible l'année prochaine.En bonus une deuxième couverture sera disponible.La série sera bouclée en 4 Tome.