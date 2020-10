Les compositions jazzy de Kristofer Maddigan ont aidé à la réputation qu’a Cuphead aujourd’hui, et c’est un honneur de pouvoir proposer aujourd’hui Ce double vinyle propose des solos musicaux inédits jamais sorti dans Cuphead en plus des meilleurs titres du jeu vidéo indépendant de ces dernières années ! C’est l’artiste Lance Inkwell qui signe les artworks du vinyle.



Le packaging contient deux vinyles noirs de 180g.







Quand Ori and the Blind Forest est sorti pour la première fois en 2015, on a pleuré. Le chef d’oeuvre des développeurs de Moon Studio est une ode à l’amitié, à l’aventure et à l’éphémère, touchant une corde sensible chez chacun d’entre nous. A l’aube de son 5ème anniversaire, et avec l’arrivée de son successeur, Ori and the Will of the Wisps, iam8bit est fier de présenter cette toute nouvelle édition vinyle comportant un magnifique artwork de Nicole Gustafsson. La bande-son du compositeur Gareth Coker nous rappelle à quel point une expérience sonore peut être magique, surtout lorsqu’elle est immortalisée sur de la wax ! Auditeurs, prenez garde, chacune des notes de ce vinyle vous frappera aussi fort que la première fois.







Vous avez votez, et nous vous avons entendu : iam8bit x Monsteract x Psyonix sont ravis de vous présenter le meilleur de la collection Rocket League, rivalisant même avec les plus grand titres des Eagles (aka, l’album le plus vendu de tout les temps). Ce double LP est rempli de pistes incroyables, soigneusement choisies parmi les disques UNCAGED et INSTINCT, dans une magnifique pochette rétro. Envoyez vous en l’air !





La vue du du haut d’un colosse est toujours majestueuse. Un délice pour les yeux, certes – mais la bande-son du compositeur Kow Otani réussi à contenir toute entière l’émotion ressentie lors de l’ascension d’une créature aussi épique. Renversante, transcendante et provoquant l’admiration, la musique de Shadow of the Colossus nous rassure sur les intentions de notre cher héros, Wander, qui ne cherche pas à occire ces super-monstres, mais plutôt à débloquer l’ancienne magie pour le bien de ce monde. Après une longue attente, la bande-son légendaire d’un des jeux les plus appréciés de l’histoire de la Playstation est disponible pour le première fois !

Just for Games annonce un partenariat avec iam8bit pour distribuer les différents vinyles en France.De ce fait, et pour célébrer ce partenariat, iam8bit et Just For Games sont fiers d'annoncer l'arrivée en France, et le re-pressage de certains vinyles légendaires d'iam8bit, et notamment :