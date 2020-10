Netflix découle un trailer du film Ma Raineys Black Bottom, avec le regretter Chadwick Boseman et Viola Davis.Le film sera disponible le 18 Décembre 2020Le film est une adaptation d'une pièce de théâtre d'August Wilson, portée à l'écran par George C. Wolfe.Dans le Chicago des années 1920, un groupe de blues travaille à l'enregistrement de son prochain album. Mais les tensions raciales subsistent dans le pays.

posted the 10/19/2020 at 07:25 PM by leblogdeshacka