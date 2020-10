Les nouveautés du mois de Novembre sont disponibles sur Netflix. Beaucoup de films avec Bebel, mais aussi la suite de Les Chroniques de Noël avec Kurt Russell.-La guerre des mondes-Hudson Hawk, gentlemen et cambrioleur-Barbie dreamhouse Adventures : vive l’équipe Roberts – Saison 2-Voice – Saison 2-M’entends-tu – Saison 2-Very bad games-Le magnifique-Léon Morin, prêtre-Cartouche-Le professionnel-Un homme qui me plait-Flic ou Voyou-Le Marginal-Le Guignolo-L’incorrigible-Le Corps de mon ennemi-Felix Lobrecht : Hype (Stand-up)-Love & Anarchy-Le crime de Carmel Country Club-Paranormal-Un Noël tombé du ciel-Bob l’Eponge, le film-La convocation-Invincible, le chemin de la rédemption-A la ville comme à la scène – Saison 1-Moi , moche et méchant 3-Undervcover 2-Tout nous sépare (Nekfeu et Catherine Deneuve)-Dash & Lily-The Liberator-Faites de moi une reine-Jingle Jangle : un Noël enchantée-La vie devant soi-Coup pour coup (mini-série)-The Crown – Saison 4-Noël s’invite à la maison – Saison 1-La princesse de Chicago 2-Dolly Parton : c’est Noël chez nous-Une Ode américaine-Les chroniques de Noël – Deuxième partie-Casse noisette revisité (documentaire)-Vikings – Saison 5 Part B