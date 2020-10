La sortie de la borne sera accompagnée de la sortie d'une base pour transformer le bartop MVS-X en réelle borne d'arcade d'1m45 de haut !

Caractéristiques de la Neo Geo MVS-X :



Découvrez tous les classiques de la classique MVS de SNK.

Jouez à deux sur la plupart des jeux grâce au double stick arcade intégré au bartop !

50 jeux parmi les plus populaires de chez SNK pré-installés.

Rétro-vision : Un écran LCD de 17" au ratio 4/3 pour retrouver les sensations de l'époque !

Boutons tailles réelles : Les joysticks et les boutons sont aux tailles standard des salles d'arcades !

HD-Vision : Les jeux sont proposés en HD pour un rendu graphique de qualité !

MVS/AES : Les jeux supportent les modes MVS et AES !

Cocorico : Le logiciel interne de la borne est traduit en français !

[MAJ] la borne d'arcade MVS-X est en préco aussi sur AmazonJust for Games est vraiment en train de devenir incontournable dans le jeux vidéo physiques mais aussi dans les accessoires et aujourd'hui, le distributeur nous dévoile une borne d'arcade de toute beauté.Les jeux disponibles :Pour le moment, pas de prix mais une date de sortie prévue pour le 4 Décembre 2020.