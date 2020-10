Superman et Wonder-Woman s'incrustent dans le film de Matt Reeve, The Batman.Attention, pas besoin de crier au scandale, comme vous pouvez le voir les costumes sont des costumes d'Halloween. D'ailleurs la scène tournée hier était une scène, qui se déroule lors d'halloween.

posted the 10/17/2020 at 04:40 PM by leblogdeshacka