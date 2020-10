Très bonne nouvelle, pour les fans de la série Destroy All Humans ! En effet, Limited Run propose le jeu sortie sur PS2 dans sa version boîte pour PS4, mais aussi un album vinyle qui donne bien envie avec son vinyle phosphorescent !Le vinyleJ'aime vraiment cette série, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas encore pris le Remake.

Like

Who likes this ?

posted the 10/16/2020 at 08:59 PM by leblogdeshacka