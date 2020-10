Le jeu Atelier Ryza 2 aura droit à sa Limited Edition en plus d'avoir le jeu entièrement traduit en Français.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook-Un porte clé-Un poster-Des DLC'SCette édition sera aussi disponible sur PS4

posted the 10/16/2020 at 01:54 PM by leblogdeshacka