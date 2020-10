Porsche s'invite dans le jeu Cyberpunk 2077«Johnny est une légende de l'univers Cyberpunk. En pensant au type de voiture qu'il conduirait dans les rues de Night City, nous savions qu'il faudrait que ce soit une voiture aussi légendaire que lui. Ayant l’histoire de Johnny à l’esprit et étant nous-mêmes de grands fans de Porsche, la réponse ne pouvait être que la 911 Turbo classique », a déclaré Paweł Mielniczuk, directeur artistique des personnages, des armes et des véhicules, CD PROJEKT RED.En plus de la 911 Turbo apparaissant dans le jeu, une interprétation réelle et pleinement opérationnelle de sa variante Johnny Silverhand a été construite. La voiture sera exposée devant le musée Porsche de Stuttgart du 15 au 22 octobre. Il est également présenté dans une photo commerciale sur place, racontant l'histoire d'une voiture qui conserve un lien mystérieux avec son ancien propriétaire.Le jeu sera disponible le 19 Novembre sur tous les supports.