Le nouveau clavier de Trust Gaming, le Trust GXT 877 se dévoile et bordel, j'aime beaucoup ce clavier.Pour commencer, comme d'habitude, le packaging est classe. Avec le petit encart qui permet de tester les touches numériques.A l'arrière de la boite, nous retrouvons les différentes caractéristiques du clavier. C'est propre et surtout compréhensible même pour un novice.Une fois la boîte ouverte, nous pouvons découvrir le clavier en métal, avec le câble tressé, ainsi que des touches supplémentaires.La notice et les autocollants, comme toujours. Vous en faites quoi vos des autocollants ?Moi je les laisse dans la boîte.Les touches supplémentaires sont bien entendu utilisable pour le jeu, pour un plus grand confort.Le clavier est donc en métal brossé, première fois que je possède un clavier en métal. Tous mes claviers ont toujours été en plastique. Et ça change, c'est esthétique, oui mais aussi confortable et classe, et bordel quel plaisir d'allumer le PC et de se servir de ce clavier.Bon il n'est pas entièrement en métal, le dessous et en plastique et heureusement. Il pèse déjà son poids le bougre.Le plus de ce Scarr, c'est bien l'extracteur de touche qui permet comme son nom l'indique d'enlever les touches pour un nettoyage en profondeur du clavier. Et ça, ça change tout par apport à un clavier "classique".La magie démarre une fois le clavier allumé, les lumières scintillent et donne au clavier un côté futuriste.Le clavier possède pas moins de 8 modes de couleurs, avec une luminosité réglable au choix. Perso, je l'ai laissé dans sa version de base pour le moment.La version que je possède, est une version QWERTY, la version AZERTY n'est pas encore disponible.Le pavé numérique qui me sert énormément !Comme tous les claviers, nous pouvons retrouver des pieds réglables avec au bout du caoutchouc pour éviter que le clavier glisse lors d'une partie un peu trop animé.Pour finir petite vidéo du clavier qui s'illumine, je ne m'en lasse pas.Vous l'aurez compris ce nouveau clavier de chez Trust Gaming me plaît énormément. Surtout avec son style classe avec son revêtement en métal brossé et ses lumières scintillantes mais surtout son confort d'utilisation.