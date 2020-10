Qu’elles constituent un moment de partage familial, de réconfort dans des situations ardues ou de terribles tentations, les scènes de cuisine ont toujours une importance capitale dans les films du Studio Ghibli.



Du bentô somptueux de Mon voisin Totoro à la tourte de harengs au potiron de Kiki la petite sorcière, découvrez pour la première fois en France un carnet de recettes inspirées des plus grands chefs-d’œuvre du Studio Ghibli.



À travers 144 pages riches en anecdotes autour des films et des plats, et plus de 300 illustrations couleur, les petits cuisiniers en herbe comme leurs parents, ainsi que tous les amoureux de la cuisine japonaise, pourront réaliser les recettes en suivant pas à pas toutes les étapes de fabrication de façon simple et ludique.

Les livres de recettes ont la côte aujourd'hui, et après Friends, Dragon Ball, World of Warcraft et autres, voici les recettes du studio Ghibli.