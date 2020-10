Statue en bronze limitée à 99 exemplaires dans le monde . Fabriquée à la main, chaque statue sera numérotée et vous recevrez un certificat d'authenticité. Il s'agit d'un produit officiel fabriqué dans le pays d'origine du jeu - la République tchèque. La statue sera stockée dans une boîte en bois avec le logo du jeu.







CHAQUE PIÈCE EST ORIGINALE

Les statuettes sont fabriquées selon la méthode de la cire perdue, dans laquelle le moule est toujours détruit. Tout d'abord, un modèle en cire est créé manuellement à l'aide d'un moule en silicone, qui est ensuite usiné manuellement et préparé pour la coulée. Le moule de coulée est rempli de bronze fondu après une cuisson de plusieurs heures. Après solidification du moulage, le moule se casse et une version brute de la statuette voit le jour. La phase finale de traitement et d'assemblage manuels arrive. Chaque pièce forme ainsi un original numéroté unique.





Une belle statue en bronze pour le jeu Kingdom ComeLe coffret contient :- statuette en bronze- une boîte en bois avec un logo brûlé- certificat d'authenticitéTaille : 14.8cmPoids : 680gMatériau : BronzePlutôt sympa comme objet de collection.