Le tapis de souris Sense AIMO de ROCCAT est maintenant disponible au format XXL de 900x400x3,5mm. Parfait accessoire pour une expérience lumineuse encore plus immersive, le Sense AIMO XXL rejoint également la gamme ROCCAT AIMO. Sa surface en tissu souple est entourée de bordures de lumière RGB rayonnante comprenant deux zones programmables. Le Sense AIMO XXL est disponible au prix public conseillé de 59,99 €.

Le tapis de souris Sense AIMO XXL dévoile avec de beau visuels qui donne bien envie.Base antidérapante en caoutchoucLa base d'un tapis de souris est bien souvent négligée, alors que c'est l'une des parties les plus importantes. Sans une base stable, votre tapis de souris glisse de part et d'autre de votre bureau en plein jeu. Pour prévenir ce problème, la base du Sense AIMO est composé d'un caoutchouc aussi résistant qu'antidérapant. Il maintient ainsi le tapis immobile même pendant les sessions de jeu les plus intenses.Surface en tissu supérieurLa surface flexible est faite de tissu et cousue à la machine pour une vitesse et un contrôle optimal. Conçu avec des matériaux de premier ordre pour vous proposer à la fois un suivi précis et un toucher agréable. Une attention particulière a été portée aux bordures lumineuses. Cousu selon un maillage spécifique, il élimine tout inconfort et irritation pour votre poignet pendant l'utilisation. Profitez de toute la performance du Sense AIMO, sans aucun compromis.AIMO est un écosystème d'éclairage qui réagit dynamiquement selon vos mouvements et qui se synchronise avec tous vos périphériques compatibles pour offrir une ambiance immersive.