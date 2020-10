Un tome cartonné aux couleurs fantaisistes qui retrace le développement du jeu vidéo tant attendu Immortals Fenyx Rising(TM) d’Ubisoft Entertainment L’équipe créative d’Ubisoft Québec présente un monde fantastique basé sur des contes mythologiques, des créatures comme le minotaure bestial, le cyclope gigantesque, la chimère maléfique, les harpies féroces et la terrifiante Méduse. Ce volume offre un regard intérieur sur l’artisanat derrière cette terre massive et magique, où les lecteurs se trouveront prendre part à un voyage héroïque qui s’étend sur les terres paradisiaques luxuriantes d’Aphrodite la déesse de l’amour, à travers le champ de bataille meurtri et la forteresse d’Arès, le dieu de la guerre, jusqu’au mont Olympe, où se trouve le puissant Zeus, dans les coins les plus sombres du monde souterrain. et bien plus encore!

Immortals Fenyx Rising aura droit à son artbook, comme beaucoup de jeu aujourd'hui. Pour le moment, il est uniquement disponible en Anglais.Une BD sera aussi disponible et cette fois, elle sera en Français. Amazon 37€ Book Depository 31€