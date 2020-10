Hasbro est de retour avec ce superbe - HasLab Star Wars : The Vintage Collection Razor Crest.



Si cette campagne de financement participatif est un succès, l'offre comprendra :

Star Wars : The Vintage Collection Razor Crest (La Guerre des Étoiles : la collection Vintage Razor Crest)

Star Wars : The Vintage Collection 9,5cm. La figurine du Mandalorien en armure des Beskars avec une cape unique.



Ce projet de crowdfunding se déroulera du 25 septembre 2020 à 23h59 au 9 novembre 2020 (04h59 heure britannique / 05h59 heure européenne). En cas de succès, le projet commencera à être expédié vers l'automne 2021.

Rejoignez la chasse



Le Razor Crest va devenir une icône dans la série Star Wars Vintage... et dans votre collection. Il ne pourra être financé que si nous atteignons 6 000 commandes d'ici le 9 novembre 2020.

Caractéristiques :



Ce Razor Crest Vintage Collection est conçu pour être compatible avec toutes les figurines de la gamme Vintage. Pour ce faire, nous avons dû faire une réplique assez conséquente. Il fera 76 cm de long (avec les canons principaux), 51 cm de large et 27 cm de haut lorsqu'il sera posé sur le train d'atterrissage.



Cela en fait l'un des plus grands véhicules de la collection Vintage que nous n’ayons jamais fabriqué. Mais ce n'est pas seulement une question de taille avec celui-ci. Lorsque nous avons décidé de le créer, nous voulions respecter les principes de la Collection Vintage et nous assurer qu'il y avait beaucoup de détail le rendant aussi impressionnant à l'écran que dans votre collection.



Le cockpit s'ouvre pour révéler un intérieur entièrement détaillé avec trois sièges qui pourront accueillir les autres figurines Vintage Collection.

Les moteurs sont détachables et les panneaux de coque amovibles si vous souhaitez recréer les scènes de la saison 1 avec les Jawas en train de démolir le vaisseau pour le mettre à la casse.

Un casier avec des accessoires (armes) inclus, amovibles et inspirés de la série pour s'assurer que vos figurines sont toujours prêtes à affronter tout ce qui se dresse contre vous.

Une chambre de congélation carbonique et une cale à cargaison avec filet

Les chasseurs de primes peuvent faire une entrée - ou une sortie rapide - en ouvrant les portes arrière et latérales et en abaissant les rampes

Train d'atterrissage démontable

Zone de couchettes avec espace pour cacher un personnage

Ce ne sont là que quelques détails auxquelles vous pouvez vous attendre dans The Vintage Collection Razor Crest. Oh oui, et nous incluons une toute nouvelle figurine : le Mandalorien lui-même orné de son armure Beskar, ainsi qu'une cape unique en son genre en tissu souple, pour pouvoir être facilement placé dans le cockpit.

Déverrouillage des niveaux :



Nous avons deux niveaux à débloquer une fois que nous avons atteint notre objectif de financement initial ! En cas de succès, le projet commencera en automne 2021.



Tier 1 - 8000 Commandes. Capsule de sauvetage ajoutée ! Fixé sur le dos du vausseau. Quand ce tiers sera débloquée, nous l'ajouterons en tant qu'accessoire détacheble.



Tier 2 - 10 000 commandes.



Restez à l'écoute pour plus d'informations à ce sujet. Nous avons l'intention de mettre à jour ce site à intervalles réguliers, au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

