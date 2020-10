Le jeu NieR Replica est disponible en préco dans sa version standard pour 39.99€.pour rappel Square-Enix propose une édition collector au prix de 159.99€A l'intérieur de cette White Snow Edition, nous retrouverons :-Le jeu-Ensemble de badges Grimoire – Badges Grimoire Weiss, Grimoire Noir et Grimoire Rubrum présentés dans un coffret spécial-Ensemble Script – Un ensemble de sept livres reprenant les dialogues du jeu, le tout dans un coffret spécial, avec des illustrations de couverture uniques du character designer Akihiko Yoshida. Disponible uniquement en anglais-Bande-son spéciale – Une collection de deux disques comportant des musiques réorchestrées et arrangements spéciaux pour NieR Replicant ver.1.22474487139…, présentés dans un pack premium inspiré de Grimoire Weiss-Boîtier Steelbook® – Un boîtier métallique avec un magnifique visuel du character designer Koda Kazuma-Boîte collector larme lunaire

Like

Who likes this ?

posted the 10/02/2020 at 09:34 PM by leblogdeshacka