Les jeunes constructeurs peuvent ajouter un niveau coloré à leur univers LEGO Super Mario avec l'ensemble d'extension spécial Hideaway de Toad (77907). Une idée cadeau amusante pour les enfants de 8 ans et plus, elle comprend une maison à construire de Toad Village, une figurine Toad pour LEGO Mario (figurine non incluse) avec laquelle interagir et un? Bloc offrant différentes récompenses. Il existe également de nombreuses constructions décoratives, notamment un arbre, une clôture et une enseigne. (Remarque: la figurine LEGO Mario se trouve dans l'ensemble de cours de démarrage 71360, qui est nécessaire pour le jeu interactif.) Application gratuite Trouvez les instructions de montage pour cet ensemble sur l'application gratuite LEGO Super Mario. L'application propose des outils de visualisation numérique et des conseils inspirants pour des façons créatives de reconstruire et de jouer. C'est également un forum sûr pour les enfants pour partager des idées. Des ensembles de jeu LEGO Super Mario amusants et illimités font entrer un personnage emblématique de Nintendo® dans le monde réel.



Saluez Toad avec LEGO Mario (figurine non incluse) et sautez sur le? Bloquer pour gagner différentes récompenses.



L'ensemble du cours de démarrage (71360), qui comprend la figurine LEGO® Mario ™, est requis pour le jeu interactif.



Cet ensemble d'extension de 120 pièces constitue un cadeau d'anniversaire amusant, un cadeau de vacances ou une gâterie spéciale pour les enfants de 8 ans et plus.



Ce module mesure plus de 14 cm de haut, 18 cm de large et 12 cm de profondeur dans sa formation de base et peut être reconstruit et combiné avec d'autres ensembles LEGO Super Mario de différentes manières.



Trouvez des instructions de montage pour cet ensemble, des conseils inspirants et bien plus encore sur l'application gratuite LEGO Super Mario. Pour une liste des appareils Android et iOS compatibles, visitez LEGO.com/devicecheck.



Les ensembles de jeu LEGO Super Mario à collectionner amènent un personnage emblématique de Nintendo dans le monde réel, offrant un potentiel illimité pour agrandir, reconstruire et personnaliser les niveaux pour le jeu en solo ou en groupe.



Les composants LEGO répondent à des normes industrielles strictes pour garantir qu'ils se connectent de manière cohérente et sécurisée - il en est ainsi depuis 1958.



Les briques et les pièces LEGO sont testées de presque toutes les manières imaginables pour s'assurer qu'elles répondent à des normes de sécurité mondiales rigoureuses.