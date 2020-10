Voici enfin, l'unboxing de l'artbook Street Figher Memorial Archive. Bon, j'ai encore galéré mon reflex fait des siennes comme d'habitude et je pense que le ring light n'est pas bien adapté pour faire des unboxing. Ou alors, il faut que je le mette en "pleine" lumière et que je prenne un autre trépied pour filmer.Bref, à voir!Concernant l'artbook, nous avons affaire à un très beau livre qui retrace les différents jeux de la saga. Avec beaucoup de texte qui nous apprennes beaucoup de choses sur le jeu de Capcom, avec des interviews des acteurs majeurs du jeu.Le livre est intégralement en Français et ça fait plaisir de voir des éditeurs qui se donnent la peine de nous les proposer en Français.Les différents concept du jeu sont justes hallucinants, bref un incontournable pour les fans de la saga.Je crois qu'il y a un autre artbook prévu pour la fin d'année mais en Anglais.Je ferai un article photo la semaine prochaine pour ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo