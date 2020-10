My Hero Academia

Fiche technique



Titre : My Hero Academia Two Heroes

Auteurs : Kohei HORIKOSHI / Yosuke KURODA

Parution : 01-10-2020

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 352

Prix de vente : 9,65 €

Tomes parus en VO : 1 (one-shot)

Rêveries d'Emanon





Fiche technique



Titre : Rêveries d'Emanon - Latitudes

Auteurs : Shinji KAJIO / Kenji TSURUTA

Parution : 15-10-2020

Format : 17 x 24 cm

Nombre de pages : 224

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 1 (one-shot)

Kaizen vol. 0





Fiche technique



Titre : Jujutsu Kaisen vol. 0

Auteur : Gege AKUTAMI

Parution : 01-10-2020

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 13 (série en cours)

Kaisen vol. 5





Fiche technique



Titre : Jujutsu Kaisen vol. 5

Auteur : Gege AKUTAMI

Parution : 01-10-2020

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 13 (série en cours)

The Killer Inside vol. 3





Fiche technique



Titre : The Killer Inside vol. 3

Auteurs : Shota ITO / Hajime INORYU

Parution : 01-10-2020

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 10 (série en cours)

ReLIFE vol. 14





Fiche technique



Titre : ReLIFE vol. 14

Autrice : YAYOISO

Parution : 15-10-2020

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 176

Prix de vente : 9,65 €

Tomes parus en VO : 15 (série terminée)

ARIA The Masterpiece vol. 5





Fiche technique



Titre : ARIA The Masterpiece vol. 5

Autrice : Kozue AMANO

Parution : 15-10-2020

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 354

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 7 (série terminée)

Golden Kamui vol. 20





Fiche technique



Titre : Golden Kamui vol. 20

Auteur : Satoru NODA

Parution : 15-10-2020

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 23 (série en cours)

Echoes vol. 5





Fiche technique



Titre : Echoes vol. 5

Auteur : Kei SANBE

Parution : 15-10-2020

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 194

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 6 (série en cours)

Witch Hunter vol. 23





Fiche technique



Titre : Witch Hunter vol. 23

Auteur : CHO Jung-man

Parution : 15-10-2020

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 162

Prix de vente : 6,05 €

Tomes parus en VO : 23 (série en cours)

Les sorties du mois d'Octobre des éditions Ki-oon sont dévoilées.All Might est en visite avec Izuku sur I-Island, une île où se tient la plus grande exposition dédiée aux recherches menées sur les alters. Réputé imprenable, le lieu est un véritable parc d’attractions pour le jeune garçon, qui ne sait plus où donner de la tête ! Là, il rencontre Melissa, une adolescente qui, comme lui, est dépourvue de pouvoirs…Alors que la soirée d’inauguration semble se dérouler pour le mieux, l’île est soudainement attaquée par des super-vilains et tous les invités sont pris en otage ! Leur cible ? Rien de moins que le numéro un des héros : All Might, le symbole de la paix ! Livrés à eux-mêmes, les élèves de la Hero Academia réussiront-ils à prouver leur valeur ?Retrouvez les héros du film My Hero Academia Two Heroes dans une nouvelle aventure tout en couleurs !Eiko est une curieuse petite fille : son corps n’est vieux que de quelques années, mais sa mémoire remonte aux origines de la vie. C’est pourtant la première fois qu’elle a l’occasion de grandir entourée de ses deux parents… Alors que la mise au monde d’un enfant aurait dû transformer sa mère en coquille vide, son père a réussi à briser le cycle à force de patience et d’obstination.Mais l’âme errante devra bientôt reprendre son périple ! Malgré tous ses souvenirs, il lui reste bien des choses à découvrir, et des personnes avec des aptitudes tout aussi étranges que les siennes à retrouver… Jusqu’où les rêveries d’Emanon la mèneront-elles ?À 16 ans, Yuta Okkotsu est un garçon un peu particulier. L’adolescent est en effet hanté par un fléau, un esprit extrêmement dangereux qui n’hésite pas à s’en prendre à tous ceux qui voudraient faire du mal à son hôte ! Et pour cause… la créature en question n’est autre que le fantôme de son amie d’enfance, Rika, décédée dans d’horribles circonstances.Dans ces conditions, difficile pour le lycéen de mener une vie normale ! Après un énième accident causé dans son établissement, Yuta est récupéré par un certain Satoru Gojo, professeur à l’école d’exorcisme de Tokyo, qui décide de lui apprendre à maîtriser l’énergie occulte…Après un combat de longue haleine face au redoutable Mahito, Yuji doit préparer son retour en chair et en os à l’école d’exorcisme. En effet, le tournoi contre le lycée jumelé de Kyoto est sur le point de commencer, et les participants sont prêts à tout pour l’emporter… La chasse aux fléaux est ouverte !Malheureusement pour l’adolescent, l’équipe adverse a en fait un tout autre plan en tête : supprimer pour de bon le réceptacle de Sukuna ! Et qui de mieux que le puissant Aoi Todo pour se débarrasser de lui ? Pour Yuji, l’épreuve prend soudain un tournant inattendu…Afin d’en savoir plus sur les circonstances dans lesquelles sa petite amie a disparu, Eiji, aidé de Rei, s’infiltre chez les Skall. Là, il découvre que juste avant de mourir, Yoko devait rencontrer un client très particulier… qui n’était autre que le père d’une des victimes de LL !Pour venger la mort de sa fille et faire tomber les héritiers spirituels du tueur en série, Shoto s’est en effet associé à B-1, l’alter ego d’Eiji ! Malheureusement pour eux, Sai est un adversaire redoutable qu’il aurait mieux valu ne pas sous-estimer…Chizuru a invité Arata pour une sortie en tête à tête. Seulement, il ne s’agit pas cette fois de prendre leurs amis en filature, mais d’un vrai rendez-vous ! Les deux trentenaires passent un si bon moment que, de fil en aiguille, ils en viennent à avouer chacun leurs sentiments.S’ils ont choisi de vivre dans l’instant présent, ils sont désormais aussi capables d’envisager un avenir ensemble après l’expérience ReLIFE. Hélas, le sort est bien plus cruel qu’ils ne le pensent, et leurs observateurs ne peuvent se résoudre à leur révéler la vérité…La web-série la plus populaire du Japon débarque enfin en France ! Chronique lycéenne tout en humour et en sensibilité, découvrez ReLIFE, un manga 100 % couleur !Alors qu’elle s’apprête à s’entraîner avec ses amies, Alice tombe par hasard sur un petit chaton abandonné aux jolis yeux de panda… D’abord introduit chez Orange Planet en catimini, l’animal devient vite la nouvelle mascotte de l’agence !De son côté, Akari se prend à rêver qu’elle voyage à bord d’un mystérieux train traversant la Voie lactée. Quelle n’est pas sa surprise lorsque le directeur d’ARIA lui offre un billet pour une excursion magique au cœur de la nuit ! Mais, bientôt, l’hiver va laisser sa place au printemps… et quoi de mieux, pour fêter le retour des beaux jours, qu’un barbecue au bord de l’eau ?L’évasion de Sofia a été couronnée de succès… Le caporal Ogata profite de la confusion pour prendre Ashirpa à part et tenter de lui extorquer le secret menant au trésor des Aïnous. Heureusement, Sugimoto arrive à temps pour éviter le pire ! En pleine tempête de neige, poursuivants et poursuivis se rejoignent enfin, pour des retrouvailles explosives…Et pour cause, les hommes du lieutenant Tsurumi font face à Kiroranke ; le combat est sanglant, mais à un contre trois l’artificier finit par être abattu, laissant le doute planer sur ses actes. Sakhaline n’offre plus rien pour nos héros… Il est temps de rentrer à Hokkaido !Grâce au carnet qu’il a récupéré dans la maison de ses parents, Senri réussit avec Enan à retrouver une ancienne planque de l’homme à la cicatrice ! Le lycéen n’a aucun mal à découvrir ce que son frère y avait caché : deux photos de leur mère accompagnée d’un individu qui ressemble trait pour trait à leur père…S’agit-il pourtant bien de lui ? La marque qu’il porte au bras sur un des clichés indiquerait plutôt le contraire. En suivant le Rat à la trace, les deux adolescents ont bien avancé dans leur enquête, mais ils ont aussi pris un risque… car ils ne sont pas les seuls à courir après le tueur !Tania accepte d’intégrer Tasha et Halloween à son unité, au mépris du traité conclu avec le royaume de Bretagne ! Mais ils ne sont pas les seuls à rejoindre les rangs des WH pour l’occasion, car Ryu Hwan et East, dotés d’un carcan magique, sont aussi de la partie…Pendant qu’un premier groupe, sur les indications de Merlin, part à la recherche du château de South, le second se rapproche de celui de North. Hélas, voilà qu’un étrange sortilège leur barre le chemin !