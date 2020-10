Le jeu Control s'offre une édition collector au Japon pour sa sortie en version Ultimate Edition.A l'intérieur, il y a de bonnes choses.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Les 2 extensions ainsi que le mode de jeu de fin d'expédition + mode photo. (Mise à niveau gratuite vers PS5)-Un masque avec le thème de contrôle-Pièce avec logo FBC-Porte-carte d'identité FBC (inspiré des détenteurs d'identité FBI)-Stylet à thème de contrôle-Cahier de mission au format A6-Dossier de mission FBC et support-Lot de 4 cartes postales-Boîte en édition limitée ControlLe tout pour 50€ sans les frais de port et uniquement sur PS4.

posted the 10/01/2020 at 03:13 PM by leblogdeshacka