Devenez un Steel Rats et démolissez des hordes d'ennemis en alternant entre quatre personnages aux capacités uniques pour tout ravager grâce à votre fidèle destrier mortel : une moto lanceuse de flammes à la roue acérée. Steel Rats mélange les genres comme aucun autre jeu n'a osé le faire, alliant des cascades à moto en 2,5D, de la course sur plateforme et des combats impressionnants toujours à moto.



Votre moto est votre seule arme pour combattre l'invasion de Ferrailleurs aliens. Associez combat rapproché et tirs précis grâce à tout un arsenal allant des roues aux lames acérées, au pot d'échappement lanceur de flammes en passant par les harpons. Démarrez votre moteur et apprivoisez les commandes de votre moto pour effectuer des figures et anéantir les Ferrailleurs. L'inventivité est la clé : roulez sur les murs, abusez de backflips ou tirez en l'air la tête à l'envers ! Découvrez les secrets de Coastal City et élucidez le mystère qui entoure l'invasion de Ferrailleurs.

Roulez avec votre équipe dans ce jeu de combat à moto dans un monde inspiré dieselpunk !1500 exemplaires disponibles sur PS4Date de sortie : Q1 2021Prix : 24,99€Les précommandes ouvrent ce jeudi 1er octobre sur [url=www.redartgames.com][/url] à 17h