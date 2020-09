Dotée d’un mode de jeu sans-fil, la manette de NACON REVOLUTION Unlimited pour PlayStation 4 offre un niveau de performances certain et de nombreuses options de personnalisation plébiscitées par les joueurs compétitifs. Avec cette édition limitée au design inédit, directement inspiré de l’iconographie « Guerre Froide » développée dans le jeu, NACON comblera sans aucun doute les plus grands fans de la franchise en quête de nouveaux challenges dans Call of Duty: Black Ops Cold War sur PlayStation 4.

Un code d’accès à un objet bonus utilisable dans le jeu sera inclus avec chacune des manettes REVOLUTION Unlimited Pro Controller – Call of Duty: Black Ops Cold War. L’édition spéciale REVOLUTION Unlimited Pro Controller – Call of Duty: Black Ops Cold War pour PS4 sera disponible dès la sortie du jeu, le 13 novembre prochain, au prix public conseillé de 179,90 euros.