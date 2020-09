World of Warcraft a redéfini le jeu en ligne pour plusieurs millions de personnes et, depuis son lancement il y a plus de quinze ans, chaque nouveau chapitre de son histoire a été introduit par les incroyables cinématiques de Blizzard Entertainment.



World of Warcraft : Cinematic Art propose une immersion dans les coulisses du studio, à la rencontre de l’équipe qui a créé ces superbes séquences animées.

Riche d’illustrations inédites et de détails sur le processus créatif et technique, cet ouvrage constitue une galerie visuelle ultime, témoignant du travail fourni par les innombrables artistes qui ont donné vie au monde d’Azeroth.



World of Warcraft : Cinematic Art – Volume 1 couvre les cinématiques entre le début de World of Warcraft et l’extension Warlords of Draenor.

Sortie le 15 octobre 2020 Fnac 39.99€ Amazon 39.99€