Batman - Curse Of The White Knight

Le fléau Jack Napier est de nouveau derrière les barreaux, mais la sérénité est loin d'être de retour à Gotham, et encore moins au Manoir Wayne, où Bruce peine à retrouver équilibre et sérénité.

Son pire ennemi n'a pas seulement ébranlé ses convictions et sa raison d'être, il a également durablement saccagé l'image de Batman et sa légitimité aux yeux des habitants de sa ville. La disparition d'Alfred n'est pas sans séquelle non plus, bien qu'elle laisse derrière lui un héritage inattendu : le journal d'Edmond Wayne daté de 1685, premier de sa lignée à s'être installé à Gotham et adversaire d'un certain Lafayette Arkham, dont les ossements ont été récemment découvert dans la cellule du Joker.

Contenu vo : Curse of the White Knight #1-8 + White Knight : Von Freeze



Date de sortie : 02 octobre 2020

Pagination : 288 pages

Prix : 25€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection Black LabelDate de sortie : 02 octobre 2020Pagination : 288 pagesPrix : 25€

----------------------------------------



Batman - Curse Of The White Knight

Le fléau Jack Napier est de nouveau derrière les barreaux, mais la sérénité est loin d'être de retour à Gotham, et encore moins au Manoir Wayne, où Bruce peine à retrouver équilibre et sérénité.

Son pire ennemi n'a pas seulement ébranlé ses convictions et sa raison d'être, il a également durablement saccagé l'image de Batman et sa légitimité aux yeux des habitants de sa ville. La disparition d'Alfred n'est pas sans séquelle non plus, bien qu'elle laisse derrière lui un héritage inattendu : le journal d'Edmond Wayne daté de 1685, premier de sa lignée à s'être installé à Gotham et adversaire d'un certain Lafayette Arkham, dont les ossements ont été récemment découvert dans la cellule du Joker.

Contenu vo : Curse of the White Knight #1-8 + White Knight : Von Freeze



Date de sortie : 02 octobre 2020

Pagination : 288 pages

Prix : 25€

Amazon

Fnac

Urban Comics



Collection Black LabelDate de sortie : 02 octobre 2020Pagination : 288 pagesPrix : 25€

----------------------------------------



Batman - Curse Of The White Knight N&B

Le fléau Jack Napier est de nouveau derrière les barreaux, mais la sérénité est loin d'être de retour à Gotham, et encore moins au Manoir Wayne, où Bruce peine à retrouver équilibre et sérénité.

Son pire ennemi n'a pas seulement ébranlé ses convictions et sa raison d'être, il a également durablement saccagé l'image de Batman et sa légitimité aux yeux des habitants de sa ville. La disparition d'Alfred n'est pas sans séquelle non plus, bien qu'elle laisse derrière lui un héritage inattendu : le journal d'Edmond Wayne daté de 1685, premier de sa lignée à s'être installé à Gotham et adversaire d'un certain Lafayette Arkham, dont les ossements ont été récemment découvert dans la cellule du Joker.

Contenu vo : Curse of the White Knight #1-8 + White Knight : Von Freeze



Date de sortie : 02 octobre 2020

Pagination : 288 pages

Prix : 29€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection Black LabelDate de sortie : 02 octobre 2020Pagination : 288 pagesPrix : 29€

----------------------------------------



Tokyo Ghost Intégrale



L'archipel de Los Angeles, 2089.

L'Humanité est devenue totalement accro à la technologie. Créer le buzz est désormais l'unique motivation d'une population tenue dans une dépendance virtuelle par le consortium du divertissement Flak Corp. Led Dent et Debbie Decay sont le bras armé de cette corporation et leur prochaine mission les emmène en plein coeur des Jardins Préservés de Tokyo, bien au-delà de l'influence néfaste de leur commanditaire...

Contenu vo : Tokyo Ghost Deluxe Edition (#1-10)



Date de sortie : 02 octobre 2020

Pagination : 280 pages

Prix : 22.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : Urban IndiesDate de sortie : 02 octobre 2020Pagination : 280 pagesPrix : 22.50€

----------------------------------------

Tokyo Ghost Intégrale N&B

L'archipel de Los Angeles, 2089.

L'Humanité est devenue totalement accro à la technologie. Créer le buzz est désormais l'unique motivation d'une population tenue dans une dépendance virtuelle par le consortium du divertissement Flak Corp. Led Dent et Debbie Decay sont le bras armé de cette corporation et leur prochaine mission les emmène en plein coeur des Jardins Préservés de Tokyo, bien au-delà de l'influence néfaste de leur commanditaire...

Contenu vo : Tokyo Ghost Deluxe Edition (#1-10)



Date de sortie : 02 octobre 2020

Pagination : 280 pages

Prix : 28€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : Urban IndiesDate de sortie : 02 octobre 2020Pagination : 280 pagesPrix : 28€

----------------------------------------

Batman Les Contes De Gotham



Gotham City regorge de héros, de vilains, d'agents de police, de criminels en tout genre, mais surtout des plus beaux mythes et légendes, de ceux qui vous tiendront éveillés la nuit.

Aussi, voici un petit aperçu des contes qui vous attendent ici : celui de Damian Wayne, le petit garçon de bois qui rêvait de devenir un vrai petit garçon, si tant est qu'il arrête un jour de mentir ; celui d'Alfred au pays des merveilles ou encore du lieutenant Harvey Bullock et du commissaire Jim Gordon en quête de la voleuse au petit pois. Batman, quant à lui, devra répondre à l'appel de la captivante reine des neiges. Une mission qui s'avèrera bien plus personnelle pour le Chevalier Noir que ce qu'il imaginait.

Contenu vo : Batman Tales: Once Upon a Crime TPB



Date de sortie : 09 octobre 2020

Pagination : 192 pages

Prix : 10€

Amazon

Fnac

Urban Comics







Collection : URBAN KIDSDate de sortie : 09 octobre 2020Pagination : 192 pagesPrix : 10€

----------------------------------------

Batman Metal : Le Multivers Noir



Et si Azrael avait refusé de rendre la cape du Chevalier Noir à Bruce Wayne ?

Et si, après la mort de son mari, Lois Lane avait hérité de Superman ses pouvoirs pour faire régner la justice à sa place ? Et si les Black Lanterns avaient consommé la quasi-totalité de l'Univers lors de la Crise Blackest Night ? Et si, les plus grands événements de DC avaient eu une tournure différente dans un autre monde ? Bienvenue dans les univers dystopiques du Batman qui Rit.

Contenu vo : Tales of the Dark Multiverse



Date de sortie : 30 octobre 2020

Pagination : 456 pages

Prix : 35€

Amazon

Fnac

Urban Comics







Collection : DC REBIRTHDate de sortie : 30 octobre 2020Pagination : 456 pagesPrix : 35€

----------------------------------------

Harley Quinn Rebirth Tome 9



Quand un médecin renommé de Gotham est retrouvé mort, la fameuse toxine du Joker dans les veines, tout semble désigné Harley Quinn comme première suspect.

Mais celle-ci n'y est pour rien, et pour prouver son innocence, elle va devoir s'associer au plus grand détective qui soit : le Chevalier Noir. Une occasion en or pour la reine de Coney Island de réaliser un de ses plus grands rêves : devenir la sidekick de Batman – à moins que ce ne soit lui qui soit le sidekick de Harley Quinn... ?!

Contenu vo : Contenu : Harley Quinn #55, #57-63



Date de sortie : 09 octobre 2020

Pagination : 208 pages

Prix : 19€

Amazon

Fnac

Urban Comics







Collection : DC REBIRTHDate de sortie : 09 octobre 2020Pagination : 208 pagesPrix : 19€

----------------------------------------



Superman écrase Le Klan



Nous sommes en 1946 et la famille Lee vient tout juste de quitter le quartier chinois pour le centre-ville ultra-animé de Metropolis.

Le père de famille prend avec enthousiasme ses nouvelles fonctions au centre médical tandis que ses deux enfants, Tommy et Roberta, trépignent à l'idée de se rapprocher de leur héros favori : Superman ! Mais l'euphorie est de courte durée. Très vite, la crainte s'installe car la petite famille sent qu'elle n'est pas la bienvenue. Un groupe d'individus profondément malveillants appelé le Ku Klux Klan use des pires méthodes pour les pousser à quitter la ville, allant jusqu'à kidnapper le jeune garçon. Un acte inacceptable que compte bien réparer un jeune Homme d'Acier qui fait tout juste connaissances avec ses super-pouvoirs !

Contenu vo : Superman Smashes the Klan #1-3



Date de sortie : 09 octobre 2020

Pagination : 248 pages

Prix : 10€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : URBAN KIDSDate de sortie : 09 octobre 2020Pagination : 248 pagesPrix : 10€

----------------------------------------



Superman Red Son édition Black Label



Ukraine, 1938.

Une fusée s'écrase en pleine campagne : à son bord, un bébé qui va être rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs et la fierté de l'état soviétique. Son nom ? Superman ! Mais lorsque Joseph Staline meurt, c'est à cet homme de fer qu'il incombe de diriger et de faire fructifier un empire à l'abandon...

Contenu vo : Contenu : Superman Red Son #1-3



Date de sortie : 09 octobre 2020

Pagination : 176 pages

Prix : 17.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : DC BLACK LABELDate de sortie : 09 octobre 2020Pagination : 176 pagesPrix : 17.50€

----------------------------------------



American Vampire Intégrale Tome 2



1936, États-Unis.

Au coeur de la Grande Dépression, la ville de Las Vegas entame une véritable mutation. Jeux d'argent, prostitution et corruption y deviennent la norme, et à ces nouveaux maux s'ajoutent celui, plus ancestral, d'une nouvelle race de vampire prête à entrer dans l'Histoire...

Contenu vo : American Vampire : Anthology #1-2 + American Vampire #6-11 + 13-18 + American Vampire: Survival of the fittests #1-5



Date de sortie : 23 octobre 2020

Pagination : 448 pages

Prix : 28€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : DC BLACK LABELDate de sortie : 23 octobre 2020Pagination : 448 pagesPrix : 28€

----------------------------------------



Doomsday Clock



Il y a trente ans, sur une Terre où le cours de l'Histoire a évolué de manière bien différente, un justicier milliardaire nommé Ozymandias a tenté de sauver l'humanité d'une guerre nucléaire imminente en concevant une machination effroyable.

et réussit. Mais, ses plans ayant été révélés, ce dernier dut prendre la fuite et tente à présent de retrouver le seul être capable de restaurer un équilibre sur sa planète : le Dr Manhattan, surhomme omnipotent. Un seul problème s'offre à lui : le Dr Manhattan a quitté sa dimension pour visiter celle de la Ligue de Justice et interférer avec le cours des événements, manipulant à leur insu les héros de cet univers. Mais pour Ozymandias, ce défi n'est qu'un obstacle de plus dans sa quête d'une paix éternelle pour son monde et ses habitants : résolu, il décide de franchir la barrière entre les dimensions quitte à y affronter ces métahumains.

Contenu vo : Doomsday Clock #1-12



Date de sortie : 23 octobre 2020

Pagination : 448 pages

Prix : 35€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : DC REBIRTHDate de sortie : 23 octobre 2020Pagination : 448 pagesPrix : 35€

----------------------------------------



Jsa – L’âge D’or



La fin des années 1940.

Après la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent un boom économique prodigieux mais sombrent également dans la paranoïa anti-communiste. Dans ce contexte de guerre froide naissante, plusieurs justiciers masqués tentent de trouver leur place au sein de cette nouvelle société pleine de promesses d'avenir. Mais le retour au pays de l'un d'entre eux, Manhunter, va signaler le début d'une enquête tortueuse révélant les liens troubles entre la communauté des super-héros et le gouvernement ainsi qu'un complot visant à l'asservissement de ces anciens protecteurs de la nation.

Contenu vo : The Golden Age #1-4 + DC Special Series #19



Date de sortie : 23 octobre 2020

Pagination : 240 pages

Prix : 19€

Amazon

Fnac

Urban Comics



Collection : DC CONFIDENTIALDate de sortie : 23 octobre 2020Pagination : 240 pagesPrix : 19€

----------------------------------------



Justice League Doom War – épilogue



Alors qu’il vient de remporter une victoire décisive dans sa guerre contre les Justice League unies du Multivers, Lex Luthor pensait débuter son règne en préparant l’avènement de sa reine Perpetua sur Terre.

Surgissant des ténèbres, entourés de ses agents infectés, le Batman Qui Rit entend cependant réclamer son dû et, pourquoi pas, récupérer la part du lion au passage. Le duel entre les deux prédateurs ultimes changera pour longtemps la face du monde. Contenu : Batman Superman #6 + Year of the villains : Hell Arisen #1-4



Date de sortie : 23 octobre 2020

Pagination : 136 pages

Prix : 15€

Amazon

Fnac

Urban Comics





Collection : DC REBIRTHDate de sortie : 23 octobre 2020Pagination : 136 pagesPrix : 15€

----------------------------------------

Legion Of Super Heroes



Jonathan Kent, le fils de Superman est appelé au XXXIe siècle afin de devenir membre de la Légion des Super-Héros : l'équipe composée de jeunes justiciers qui défendent les Planètes Unies.

Les rejoint également une immortelle nommée Rose qui a parcouru les époques et assisté de nombreuses fois à la destruction, puis à la reconstruction de la Terre...

Contenu vo : Legion of Super-Heroes Millenium #1-2, Legion of Super-Heroes #1-6



Date de sortie : 23 octobre 2020

Pagination : 224 pages

Prix : 19€

Amazon

Fnac

Urban Comics



Collection : DC REBIRTHDate de sortie : 23 octobre 2020Pagination : 224 pagesPrix : 19€

----------------------------------------

The Great Darkness Saga



Au XXXe siècle, à l'époque de la glorieuse Légion des Super-Héros, une poignée d'êtres d'ombre particulièrement agressifs se mettent en quête d'artefacts magiques et affrontent différents légionnaires aux quatre coins de la galaxie.

Ces créatures sont en réalité contrôlées par un être maléfique venu tout droit du XXe siècle : le seigneur d'Apokolips, Darkseid !

Contenu vo : Legion of Super-Heroes #287, 289-296, Annual #1



Date de sortie : 23 octobre 2020

Pagination : 280 pages

Prix : 22.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics



Collection : DC CONFIDENTIALDate de sortie : 23 octobre 2020Pagination : 280 pagesPrix : 22.50€

----------------------------------------

Les sorties du mois d'Octobre chez Urabn Comics commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, du très bon.Pour moi, Batman Curse of the White Knight, Batman Multivers, Doomsday Clock et Legion of Super Heroes.Et vous, vous allez prendre quoi ?