La Game & Watch passe à 44€ sur Amazon mais en version allemande. Enfin la boîte sera en Allemand, le jeu devrait contenir plusieurs langues.Le Game & Watch Mario= 150.000 piècesMario Kart Live Mario = 45.000 piècesMario Kart Live Luigi = 15.000 piècesSuper Mario 3D All Star = 200.000 piècesSuper Mario 3D World = 250.000 piècesAmasous à mis les chiffres sur sur blog, merci à lui pour l'info ! Game & Watch version allemande 44€

posted the 09/26/2020 at 10:12 PM by leblogdeshacka