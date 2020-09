Le Vulcan primé est repensé dans un format sans pavé numérique et passe au niveau supérieur avec l'introduction du Titan Switch Optical de ROCCAT. Le nouvel interrupteur, merveille d'ingénierie optique, s'actionne à la vitesse de la lumière pour un niveau de réactivité encore jamais vu.

Le Vulcan TKL se dote du Titan Switch Mechanical primé dans un format plus petit. Avec la meilleure combinaison de vitesse et de réactivité du secteur ainsi qu'un ensemble complet de fonctionnalités, il offre tous les avantages du jeu sans pavé numérique et aucun inconvénient.

ROCCAT est la première société du secteur à concevoir un interrupteur optique avec une sensation mécanique. Le Titan Switch Optical offre un actionnement à la vitesse de la lumière et une précision incroyable. Il vient s'ajouter à un ensemble de fonctionnalités qui comprend des commandes audio de type « mixer », un repose-paumes amovible, une illumination AIMO et une plaque en aluminium solide.

Je viens de voir les nouveaux claviers Vulcan, bordel, ils sont magnifiques.Vous auriez des retours sur cette marque ? Vulcan TKL Pro (159,99 €) :Format sans pavé numériqueTitan Switch OpticalMoteur d'éclairage intelligent AIMOCommandes média de type « mixer »Câble USB-C tressé amovible Vulcan TKL (129,99 €) :Format sans pavé numériqueTitan Switch MechanicalMoteur d'éclairage intelligent AIMOCommandes média de type « mixer »Câble USB-C tressé amovible Vulcan Pro (199,99 €) :Design Vulcan priméTitan Switch OpticalRepose-paumes amovible magnétiqueMoteur d'éclairage intelligent AIMOCommandes média de type « mixer »