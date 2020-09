Ceci n’est pas un jouet pour enfant. Les fans de BATMAN™ ou des super héros de bande dessinée et les passionnés de construction vont adorer ce modèle du Batwing 1989 LEGO® DC BATMAN !



Un modèle à construire du Batwing

Les détails authentiques et l'élégance gothique de l'avion emblématique de BATMAN, le Batwing, sont parfaitement restitués avec ce modèle en briques LEGO à construire et à exposer. Cette impressionnante reproduction inclut des détails réalistes, un toit amovible, un intérieur aménagé, des volets mobiles et une nouvelle brique spéciale qui permet de monter et d’exposer le modèle au mur. Inclut également un support de présentation, un écriteau et 3 figurines – BATMAN™, Le Joker™ et Lawrence, le complice à la radio – pour créer un cadre impressionnant pour le modèle.



Kits de construction en briques LEGO

Les sets LEGO pour adultes permettent d'échapper un instant à l'animation du monde et de découvrir le plaisir de la construction créative. Aussi passionnants à construire que superbes à exposer, les kits LEGO pour adultes constituent de superbes cadeaux à offrir pour Noël, un anniversaire ou toute autre occasion à tous les passionnés de construction et de l’univers de la bande dessinée.



Avec le Batwing 1989 LEGO® DC BATMAN™, les adultes peuvent assouvir leur passion pour le Justicier masqué™. Les adultes fans de Batman ou passionnés de construction vont adorer ce modèle du Batwing à construire et à exposer !

Le style emblématique du Batwing du film BATMAN™ de 1989 est mis en valeur par un support de présentation robuste, un écriteau et 3 figurines : BATMAN, Le Joker™ et son complice à la radio.

Ce projet de construction complexe et gratifiant offre une pause passionnante et relaxante permettant d’échapper au monde réel – et le modèle constitue une superbe pièce à exposer à la maison ou au bureau, accrochée au mur ou posée sur son support de présentation.

Tous les super-héros ou fans de LEGO® vont adorer ce kit de construction de 2 363 pièces. Fabuleux cadeau à s'offrir ou à offrir à l'occasion d'un anniversaire ou de Noël, le modèle LEGO du Batwing promet des heures de pur plaisir.

Mesurant plus de 11 cm de haut, 52 cm de long et 58 cm de large, le Batwing 1989 LEGO® DC BATMAN™ est une fabuleuse pièce à exposer sur son support de présentation ou accroché au mur.

Pas besoin de piles. Cette pièce de collection souvenir de BATMAN™ offre une expérience fascinante de construction à exposer qui attirera l'attention de tous les amateurs de BATMAN, de science-fiction ou de modélisme.

Des instructions faciles à suivre et de grande qualité permettent au constructeur de vivre des moments passionnants avec la réalisation de ce projet fascinant.

Fait partie d’une série de reproductions LEGO® authentiques à construire et à exposer, conçues pour offrir une expérience exceptionnelle. Parmi les autres modèles de la série figure notamment la 1989 Batmobile™ LEGO® DC Batman™.

Pas besoin de super-pouvoirs pour assembler et séparer les briques et pièces LEGO®. Elles sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie afin de garantir qu'elles s'assemblent et se séparent toujours facilement.

Les briques et les pièces LEGO® sont soumises à des tests rigoureux afin de s’assurer que cet impressionnant modèle à exposer est conforme aux normes de sécurité les plus élevées de GOTHAM CITY™ et du reste de la planète Terre.

A l'occasion du Batman Day, LEGO dévoile du lourd avec le Batwing du Batman de Tim Burton, celui de 1989 avec le Joker.199.99€